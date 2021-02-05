Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar Belediyesi'ni arayan bir vatandaş Tahtakale Mahallesi'nde TEM Otoyolu kenarında boş alanda define kazısı yapıldığı ihbarında bulundu. Harekete geçen zabıta ekipleri, belediyede görevli arkeologlarla birlikte bölgeye gitti. Adreste yaklaşık 25 metrelik bir çukur gören ekipler, dışarıda bir jeneratörün çalıştığını tespit etti. Kazı yapılan alana doğru seslenen ekipler, içeridekilerden dışarı çıkmalarını istedi. Suçüstü yakalanan zanlılar, kazı alanından dışarı çıkartıldı. Bu sırada zanlılardan biri olay yerinden kaçarken 2 kişi ise polise teslim edildi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN”

Kaçak kazı alanına gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli bilgi aldı. Bölgede birçok medeniyetin kalıntıları olduğunu belirten Başkan Hançerli “Buraya 500 metre ileride aslında bir kazı alanımız var. Çok ciddi bir kazı yapılmış. Zabıta ve diğer birimlerden arkadaşlarımız bunu tespit ediyorlar. Şahıslar yakalandı. Biz de Müze Müdürlüğüne haber verdik. Çünkü burada bir tarihî eser bulunmuş olabilir. Ekipler gerekli incelemeleri yaptılar. Nelerin bulunduğu tespit edilecek. Burası çok değerli bir tarihî alan… Resmî izinle buralar kazılıp tarih mirasına sahip çıkmamız lazım. Burada birçok medeniyetten kalıntılar var. Kaçak kazıcıların yakalanması çok önemli... Koruma önlemlerini arttıracağız. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şahısların 6-10 metre aşağı inerek çeşitli çalışmalar yaptıklarını gördük. Çalışmalar ile turizm canlandırılabilir. Buranın kazandırılması için biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.