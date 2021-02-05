Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik birçok adrese operasyon düzenledi. İl geneli düzenlenen operasyonlarda tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 17 kilo 310 gram bonzai, 7 kilo 984 gram marihuana, 6 kilo 562 gram esrar, 5 kilo 284 gram toz kubar, 1 kilo 234 gram metamfetamin, 913 gram eroin, 218 gram A.M. diye tabir edilen kimyasal madde, 161 gram sentetik kannabinoid, 122 gram Afyon sakızı, 60 gram kokain, 5 kilogram kimyasal madde, 13 şişe aseton maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan ilaçlar, 1 adet vakum makinesi, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 4 adet fişek, 12 bin 875 TL, 4 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Toplam 39 kilo 85 gram uyuşturucu madde, 5 kilogram kimyasal maddenin ele geçirildiği operasyonlarda, 3’ü haklarında uyuşturucu suçlarından arama kararı ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar olmak üzere toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.