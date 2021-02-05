Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 65 düzensiz göçmenin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası yapıp sürüklenerek yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 65 düzensiz göçmene yiyecek ve giyecek yardımında bulunuldu.
Çanakkale açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
05.02.2021 - 21:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 21:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 65 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Etiketler : Çanakkale,
765439 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765439.aspx
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