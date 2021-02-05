Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenimahalle semtinde Sayıl Apartmanı'nın çatı katında alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvenlik gerekçesiyle apartman boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.