Gökçeada ilçesi açıklarında yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılan 65 kişi, kıyıya çıkarıldı.