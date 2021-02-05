Gökçeada ilçesi açıklarında yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki yabancı uyrukluların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılan 65 kişi, kıyıya çıkarıldı.
Çanakkale açıklarında 65 sığınmacı kurtarıldı
05.02.2021 - 23:22 | Son Güncelleme: 05.02.2021 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 65 sığınmacı kurtarıldı.
Etiketler : çanakkale,göçmen,
765455 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765455.aspx
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