Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Kâğıthane Hamidiye Kemerburgaz Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada daha sonra silahlar kullanıldı. Silahlı kavgada Yurdal Karademir (36) vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunlar ile ağır yaralandı. Ağır yaralı adamı yerde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri şahsı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler karanlıkta kalan cadde üzerinde ellerinde fener ile uzun süre mermi kovanı aradı. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karışan şahısları yakalamak için güvenlik kameraları üzerinden çalışma başlattığı öğrenildi.