Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki bir fabrikada elektrik işçisi olarak çalışan Mehmet Altan (24), iş yerinde meydana gelen bir arızayı tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altan'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde hayatını kaybeden işçinin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.