Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki 3 katlı binanın giriş katında yalnız yaşayan İsmail Karafilik’i (63) ziyarete gelen oğlu M.K., babasının kanepenin üzerinde hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 63 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan soruşturmanın ardından Karafilik’in cenazesi Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan soruşturma neticesinde İsmail Karafilik’in alkol tedavisi gördüğü ve ölmeden önce de alkol tükettiği belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.