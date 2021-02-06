Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza gece saatlerinde Bartın Karabük karayolunun Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Bartın kent merkezinden Karabük istikametine seyir halinde olan N.V.K. idaresindeki 74 DM 041 plakalı otomobil Potbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durabildi.

Kaza sonrasında hasar gören araçtan inerek bölgeden uzaklaşan sürücü N.V.K. polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu bulundu. Sürücü N.V.K.’nın yapılan alkol muayenesinde 265 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü N.V.K.’nın ehliyetine el konulurken otomobil ise çekici vasıtasıyla kaldırıldı.