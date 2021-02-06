Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tamer G. idaresindeki 33 ENG 65 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Habibe Keser (43) yönetimindeki 38 RA 310 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Keser ile otomobildeki Melisa K. ve Kumsal K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Keser, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Keser'in Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığı öğrenildi. Yaralılardan Kumsal K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.