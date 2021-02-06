Alınan bilgiye göre, G.A. (34) 64 LC 869 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken yanındaki eşi G.A. (34) ile tartışmaya başladı. G.A, tabancayla ateş açtığı eşini Köme Mahallesi Birinci Yurt Sokak'ta kamyonetten indirerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlı, saklandığı hurdalıkta polis ekiplerince yakalandı.
Eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı
06.02.2021 - 05:08 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 05:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uşak'ta eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı.
Etiketler : uşak,uşak yaralama,
765482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765482.aspx
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