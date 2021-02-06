Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak’ta Karayolları 9’uncu Bölge Şefliğinde iş makinesi tamir ustası olarak çalışan Necat Boz, yol açma çalışmalarında bozulan araçları tamir etmekle bir ömür geçirdi. 37 yıldır Diyarbakır, Mardin ve Şırnak bölgesinde çalışan Boz, işini ilk günkü heyecanla yapıyor. Bozulan iş makinelerini, bin bir zorluğu aşarak yerinde tamir eden Boz, işine aşık olduğunu söyledi. Necat Boz, "Tamir ustasıyım. Pozisyon gereğince tüm araçları tamir ediyorum. Aracımda tüm malzemem var. Tek başıma bu işleri yapıyorum. Genellikle Şırnak bölgesinde çalışıyorum. Eskiden 3 dozer 3 kepçe 3 greyder vardı. Eskiden bu bölgelere 5 metreden fazla kar yağıyordu. Çok yüksek bir bölge olduğu için özellikle Beytüşşebap bölgesi yolları açmakta güçlük çekiyorduk şimdi öyle değil. Ömrüm bu dağlarda yol açmakla tamir yapmakla geçti. İşimi seviyorum. Eskiden 25 gün yollar kapanıyordu. Ailem Diyarbakır’da aslen Mardinliyim. Sürekli gidemiyorum. 8 çocuk babasıyım. Sağ olsun onlar bana işime engel olmuyor. İşimden zevk alıyorum. İş başı yaptığımda bu bölgeye geliyorum. 23 yaşındaydım işe başladığımda şimdi 60 yaşındayım. Ömrüm sürekli bu dağlarda karla mücadeleyle geçiyor" dedi.