Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Camuşlu köyünde çiftçi Baki Öztürk’ün ineği çift başlı buzağı doğurdu. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan Öztürk, veteriner hekim çağırdı. Yapılan incelemelerde iki başı, iki ağzı ve dört gözü olan buzağı, herkesi hayret içinde bıraktı.
Çift başlı doğan buzağı görenleri hayrete düşürdü
06.02.2021 - 11:23 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 11:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Kağızman ilçesinde bir inek çift başlı buzağı doğurdu. Çift başlı buzağıyı gören köylüler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Etiketler : buzağı,kars,çift başlı buzağı,
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