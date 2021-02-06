Beşiktaş'ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı. Restoranın baca kısmında çıkan yangın nedeniyle dumanlar tüm binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Beşiktaş'ta korkutan yangın
06.02.2021 - 12:09 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 12:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ta 6 katlı binanın giriş katında bulunan restoranda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yangın,
765565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765565.aspx
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