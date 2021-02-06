Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 11.50’de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.