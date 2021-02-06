Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayın 14 Nisan 2020 tarihinde yaşandığı, şüpheli kadının o tarihte adliyeye sevk edilip serbest bırakıldığı, evde bulunan 6 çocuğun da halen devlet yurdunda olduğu öğrenildi. Nurcan Serçe'nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde oturan Nurcan Serçe'nin kızı N.B'ye (14) şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dakikalar sonra Türkiye genelinde büyük tepki toplayan görüntüler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.

Emniyetten yapılan açıklamada, Nurcan Serçe'nin H.B. isimli şahısla dini nikahla birlikte yaşadığı ve T.B. ve Z.B. isimli çocuklarının olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şüpheli Nurcan Serçe'nin K.B. isimli şahısla önceki evliliğinden toplam 4 çocuğu bulunmaktadır. Olay 14.04.2020 tarihinde Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğümüze intikal etmiştir. Müdürlüğümüzde bu tarihte işlemleri tamamlanan şüpheli şahıs N.S. sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakılmıştır. Şahısların 6 çocuğu da devlet yurduna yerleştirilmiş olup, çocuklar halen devlet yurdunda bulunmaktadırlar"

Nurcan Serçe'nin yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.