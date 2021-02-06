Edinilen bilgiye göre, kaza yeni Niğde -Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında meydana geldi. Zeynel B. yönetimindeki 59 UR 795 Renault marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol çıkışında bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Zeynel B. ile A.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde'de yeni Ankara otoyolunda kaza: 2 ölü
06.02.2021 - 13:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde-Ankara yeni otoyolu Çiftlik ilçe çıkışında otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza yeni Niğde -Ankara otoyolu Çiftlik ilçesi otoyol çıkışında meydana geldi. Zeynel B. yönetimindeki 59 UR 795 Renault marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otoyol çıkışında bulunan refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Zeynel B. ile A.B. olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Niğde,Ankara,kaza,trafik kazası,
765589 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765589.aspx
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