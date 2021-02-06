Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Caddebostan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta bulunan bir bina depreme dayanaksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arsanın çevresi güvenlik amaçlı demir bariyerlerle çevrildi. İnşaat çalışanları olduğu öne sürülen kişiler arsa içerisinde bulunan 100 yıllık fıstık ağacını kesti ve hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar, ağacın kesilmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar ile ağacı kesenler arasında arbede yaşanırken, mahalleli yaşanan o anları anlattı.

Yaklaşık yüz yıllık ağacın kesildiği anları aktaran Nesip Özay, “Bir baktım kalabalık toplanmaya başladı. Müteahhit inşaattaki ağacı kesmiş. Vatandaşlar da buna tepki gösterdi. Polisler geldi. Müdahale etti. İşin sonunda yine de ağaç kesilmiş oldu” diye konuştu.

Çevrede esnaflık yapan Ercüment Aktaş ise, “Müteahhit ağacı kesmeye çalıştı. Yaşanan arbedeye rağmen ağacı kesti. Vatandaşın tepkisini gören müteahhit arsanın arka tarafından kaçıp gitti. Arbede yaşanınca polis geldi. Çok eski bir çam ağacıydı” dedi.