Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Altınyayla ilçesi Kale Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mehmet Yıldırım ve 60 yıllık eşi Döndü Yıldırım Covid-19’a yakalandı. Durumu ağırlaşan Mehmet Yıldırım 4 gün önce hayatını kaybetti. Eşi Döndü Yıldırım’da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Yıldırım çiftinin 4 gün arayla gerçekleşen vefatları yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti
06.02.2021 - 15:38 | Son Güncelleme: 06.02.2021 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli Yıldırım çifti 4 gün arayla vefat etti.
Etiketler : sivas,korona,çift,
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