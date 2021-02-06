Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan T.G.'yi takibe aldı. T.G. aynı mahallede araç içinde 13,22 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın devamında şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 36,04 gram esrar maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan T.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.