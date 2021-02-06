Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, kapalı olması gereken bir kıraathaneye baskın düzenledi. Kısıtlama gününde kıraathanede yakalanan 17 kişiye ise sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 30 bin 714 TL para cezası uygulandı.