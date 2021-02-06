Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da pazaryerinde tezgah açan Aziz K., ürünlerini sattıktan sonra Kastamonu’nun İnebolu ilçesine dönmek için yola çıktı. Göçkün köyü nüfusuna kayıtlı Aziz K., plakası öğrenilemeyen otomobille İnebolu’nun Korupınar köyüne geldiği sırada direksiyon başında uyuyakalması üzerine yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metre uçuruma yuvarlanan Aziz K. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Aziz K., ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.