Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otomobili durdurdu.

Araçtaki Suriye uyruklu 5 kişiden 4'ünün herhangi bir geçerli belgesi olmadığı ve illegal yollardan ülkeye giriş yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, aynı araçta bulunan E.H'yi gözaltına alırken 4 düzensiz göçmeni de emniyete götürdü.

Göçmenler işlemlerin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen E.H. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.