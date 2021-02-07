Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 8 Ocak tarihinde ticari hamsi avcılığına getirilen kısıtlama Bakan Bekir Pakdemirli’nin dün verdiği talimat sonrası gece yarısı itibariyle son buldu. Bu karar ile ticari hamsi avcılığı yeniden serbest bırakıldı. Kısıtlamanın kalkması ile birlikte Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de teyakkuza geçti. İl Müdürü Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu, su ürünleri mühendisleri ile birlikte balıkçı gemileri ve karaya çıkış noktalarında denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar balıkçılara anlatıldı. Müdürlüğe ait kontrol teknesi ile denize açılan ekip balıkçılara ‘rastgele’ diyerek eşlik etti.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu, “Bakanlığımız 8 Ocak itibarıyla ticari hamsi avcılığına bir aylık bir süreç içerisinde kısıtlama getirmişti. Bu İstanbul Boğazı’ndan Gürcistan’a kadar olan Karadeniz Bölgesi’ndeydi. 3 defa da bu 10’ar günlük süreyle bu süreç uzatıldı. Sayın Bakanımızın 5 Şubat talimatı ile bu gece, gece yarısından itibaren bu kısıtlama kaldırıldı ve ticari hamsi avcılığı serbest bırakıldı. Bu kapsamda bizler de Bakanlığımızın talimatı gereği denetimlerimize ve kontrollerimize su ürünleri kontrol ekibimizle devam ediyoruz. Gece gündüz fark etmiyor. Hem kontrol teknemizle hem de yol boyunda yaptığımız kontrollerle, perakende ve toptan satış yerlerinde yaptığımız kontrollerimizle, karaya çıkış noktalarındaki kontrollerimizle 9 santimetre altındaki yasal olmayan hamsi avcılığının engellenmesi konusunda denetimlerimiz sürekli devam edecektir. Su ürünleri şubemizde 12 personelimizle devam etmekteyiz. Biz üçer kişilik ekiplerimizle ve iki aracımızla sürekli bu kontrolleri yapmaktayız” dedi.

İl Müdür Vekili Tanrıkulu, "Sayın Bakanımızın talimatı gereği alınan ek tedbirlere uyulmasını önemle rica ediyorum ve hayırlı, bereketli bir avcılık sezonu diliyorum. İlimizde hamsi avcılığı yapacak tekneler içinde; karaya çıkış noktamız sadece Demirciköy Balıkçı Barınağı belirlendiğinden, diğer barınaklardan hamsi çıkarılmaması konusunda dikkat edilmesini önemle rica ediyorum" diye konuştu.