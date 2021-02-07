Mirahor köyünde hayvan otlatan Satı B. ayı saldırısına uğradı. Çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtulan Satı B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Satı B. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.