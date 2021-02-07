Mirahor köyünde hayvan otlatan Satı B. ayı saldırısına uğradı. Çoban köpekleri sayesinde ayının saldırısından kurtulan Satı B. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Satı B. Pınarbaşı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
07.02.2021 - 01:54 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Etiketler : kastamonu,ayı saldırısı,
765716 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765716.aspx
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