Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan iş yerinin camlarını taş ve sopalarla kıran A.Y ve B.Y, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulunan zanlılar emniyete götürüldü.