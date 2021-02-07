Orhaniye Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde bulunan iş yerinin camlarını taş ve sopalarla kıran A.Y ve B.Y, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretlerde bulunan zanlılar emniyete götürüldü.
Dükkanın camlarını kırıp kaçan 2 kişi yakalandı
07.02.2021 - 06:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 06:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dükkanın camlarını kıran iki kişi gözaltına alındı.
Etiketler : bursa,bursa bekçi,
765745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765745.aspx
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