Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da uzun yıllardır balık dükkanı işleten Kadir Altın’ın satışa sunduğu balıklar arasında yer alan dev mezgit balığını görenler gözlerine inanamadı. Şu ana kadar Türkiye’de en büyüğü 5 kiloluk olan mako mezgitler tezgaha çıkarken, 6 kilogramlık dev mezgit görenleri hayrete düşürdü. Tezgahın ilgi odağı olan balık, meraklısı olan bir vatandaş tarafından kilosu 60 TL’den satın alındı.