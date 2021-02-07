Bursa’da uzun yıllardır balık dükkanı işleten Kadir Altın’ın satışa sunduğu balıklar arasında yer alan dev mezgit balığını görenler gözlerine inanamadı. Şu ana kadar Türkiye’de en büyüğü 5 kiloluk olan mako mezgitler tezgaha çıkarken, 6 kilogramlık dev mezgit görenleri hayrete düşürdü. Tezgahın ilgi odağı olan balık, meraklısı olan bir vatandaş tarafından kilosu 60 TL’den satın alındı.
6 kiloluk dev mezgidi görenler gözlerine inanamadı
07.02.2021 - 09:43 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da bir balıkçı tezgahında satışa çıkarılan mako mezgit cinsi balık, boyutlarıyla görenleri şaşırttı. Boyu 1,5 metre ve ağırlığı 6 kilogram olan mezgit vatandaşların da büyük ilgisini çekti.
Etiketler : bursa,mezgit,
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