Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi tarafından 2 bin 400 metre uzunluğunda 30 metre genişliğindeki duble yol çalışmaları başlatıldı. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan Yahşihan ilçesindeki Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, duble yola dönüştürülüyor. Bu sayede alternatif yol olarak kullanılacak yol, kilit kavşaktaki araç trafiğini de rahatlatacak. Bisiklet yolu, yürüyüş yolu, fitness aletlerinin konulacağı ve yeşil alanlarında yapılacağı duble yol çalışmasının 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.



Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 bin 400 uzunluğunda 30 metre genişliğinde duble yol çalışmalarının başladığını söyledi.



Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Yahşihan Belediyesine devredilen yol hakkında bilgiler aktaran Türkyılmaz, Ankara, Elmadağ, Bala ile ilçeye bağlı Bedesten ve Hisar köyüne geçişlerin bu yoldan yapıldığını belirtti.

"Gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz"

Türkyılmaz, “Aynı zaman da bizim Acısu Mezarlığı dediğimiz alanda 10 bin konutluk bir alana bağlıyor. Geldiğimizde burası karayollarına bağlıydı. Biz belediye olarak yapabileceğimizi söyledik. Dediğim gibi 2 bin 400 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde etrafında bisiklet yolu ve yürüyüş yolu, yeşil alanların bulunduğu fitness alanlarıyla beraber vatandaşlarımızın rahatça bir nefes alacağı bir yok yapmak istiyoruz. Burada amacımızda biz bugünü değil geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Gelecekleri bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir Yahşihan meydana getirmek için elimizden geldiği kadarıyla gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Buradan Fen İşleri, İmar Müdürlüğü ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.