Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Arkadaşıyla birlikte kasaptan et aldıktan sonra evine dönen Yusuf P., nereden geldiği belirlenemeyen merminin karın boşluğuna isabet etmesi sonucu yaralandı. Özel bir araçla hastaneye kaldırılan gencin vücudundaki mermi, ameliyatla çıkarıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen gencin tedavisi devam ediyor.

Arkadaşıyla birlikte kasaptan et aldıktan sonra eve dönerken olayın yaşandığını söyleyen Yusuf P., “ Kasaptan et aldık. Kaldırımda yürürken arkadaşımın ve çevredekilerin bana baktığını gördüm. O esnada yaralandığımı fark etmedim. Beni dükkanın içerisine götürdüler. O zaman yaralandığımı anladım. Araçla hastaneye geldik. Ameliyatla kurşunu çıkarttılar” dedi.

Hastaneye giden Ceylanpınar Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Emrullah Çiftçi, yaralı gence geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yapılan ilk incelemede merminin Suriye tarafından gelmiş olabileceği belirtilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.