Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipiden dolayı kapanan yüksek rakımlı köy yolları güçlükle açılıyor. İlçe kaymakamlığına bağlı Özel İdare ekipleri gece gündüz demeden kapalı yolları açmaya çalışıyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda kanallar açarak ilerleyen dozerler, gece eksi 30 dereceyi bulan soğuklarda bile çalışıyor.

Dozer operatörü Mevlüt Cin, 4 gündür yol açmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Cin, "Kar yoğun bir şekilde yağdığı için çok zorlanıyoruz. Yüksek bölgelerde çok kar var. Dozerler bile zorlanıyor. Araçlarımız donmasın diye sürekli çalışıyoruz. Gece biraz dinlendiriyoruz sonra tekrar çalışıyoruz. Tipiden dolayı bazı bölgelerde 5 metre kar yağmış" dedi.

Kepçe Operatörü Mikail Gök ise "Kaymakamımız Hasan Meşeli'nin talimatlarıyla sürekli kapalı olan yollarımızı açık tutmaya çalışıyoruz. Kar çok yağmış, eksi 30 derecede bile bu dağlarda çalışıyoruz. Bu işi seviyoruz. Bu yüzden makinelere gözümüz gibi bakıyoruz. Kar çok yağdığı için günlerdir bu iki köyün yolunu açmakta güçlük çektik ama çok şükür bu gün son buldu. 29 köy yolumuz var bunların hepsi açıldı sadece Yeşilöz köyü kaldı, onu da en kısa zamanda açacağız" dedi.