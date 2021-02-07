Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Gümüşlü Mahallesi'nde bir tarlada yaşandı. Durmuş Ali Y. (21), 07 YF 660 plakalı traktörle drift yaparken traktörün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve traktörde bulunan Soner Taş (19) ve R.Ç.D. (14) yaralandı. Yaralı gençler ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarlada drift yapan traktör devrildi: 3 yaralı
07.02.2021 - 13:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 13:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da tarlada drift yaparken devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,kaza,drift,
765842 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765842.aspx
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