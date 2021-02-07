Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Başiskele ilçesi Vezirçitliği Mahallesi Ulu Cami Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 2. katında yaşayan Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocukları N.H., balkonda bulunan korkulukların üzerine çıktığında dengesini kaybederek aşağı düştü. Düşerken ağaç dallarına çarpan N.H. yaralandı. Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Umuttepe Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ağaç dalları sayesinde düşüş hızının azalması ile zemine yumuşak şekilde çarptığı için hafif yaralandığı belirlenen N.H.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.