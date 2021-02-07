Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi’nde meydana geldi. F.A’nın kullandığı otomobil, 5 yaşındaki M.D.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne binasına kaldırıldı.
Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kahramanmaraş’ta otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
07.02.2021 - 19:04 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 19:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Abdal Halil Ağa Caddesi’nde meydana geldi. F.A’nın kullandığı otomobil, 5 yaşındaki M.D.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne binasına kaldırıldı.
Etiketler : Kahramanmaraş,kaza,
765904 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765904.aspx
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