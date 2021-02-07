Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan'ın Şavşat ve Posof ilçeleriyle bağlantılı kara yollarında buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışması başlattı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde yoğun tipiye rağmen bazı sürücüler, cep telefonlarının yağışı görüntülemeye çalıştı.