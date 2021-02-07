Kentin yüksek kesimlerinde akşama doğru başlayan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan'ın Şavşat ve Posof ilçeleriyle bağlantılı kara yollarında buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, bu güzergahlarda karla mücadele çalışması başlattı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde yoğun tipiye rağmen bazı sürücüler, cep telefonlarının yağışı görüntülemeye çalıştı.
Ardahan'da kar ulaşımı etkiledi
07.02.2021 - 20:02 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Etiketler : ardahan,kar,
765912 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765912.aspx
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