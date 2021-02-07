Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'ın oğlu Ahmet Yediyıldız'ın yönetimindeki otomobil, Çorum'un Sungurlu ilçesi Mavi Ocak kavşağında Feyyaz Tekel idaresindeki araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan vekil Yediyıldız, oğlu ve diğer otomobilin sürücüsü Tekel, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Şenel Yediyıldız ile telefonla görüştüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ahlatcı, Yediyıldız'ın belindeki ağrıdan dolayı ambulansla Ankara'daki bir hastaneye sevk edileceğini belirtti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücüler Ahmet Yediyıldız ile Tekel'in de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.