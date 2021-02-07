Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi yol ayrımındaki kontrol noktasında otomobildeki biri kadın 4 kişi, Jandarma'nın "dur" ihtarına uymadı. Jandarma ekipleri, kovalamaca sonucu, kontrol noktasından 5 kilometre sonra Ş.Ö. idaresindeki aracı durdurdu. Ş.Ö. ile yanındaki S.D, Y.K. ve D.A. gözaltına alındı. D.A'nın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma, "trafik kurallarını ve sokağı çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri" gerekçesiyle şahıslara toplam 22 bin lira para cezası uyguladı.
Kayseri'de hareketli dakikalar: Jandarma'dan kaçan 4 kişi yakalandı
07.02.2021 - 20:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan biri kadın 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.
Etiketler : kayseri,kovalamaca,jandarma,ceza,
765918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765918.aspx
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