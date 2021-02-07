Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Cebeci Mahallesi 2546. Sokak’ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde emniyet görevlisi bir bekçi ile sokak üzerindeki bir aracın sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü tartışma sonrası araçtan inen 5 kişi, bekçi Zeyd Baltacı’ya saldırdı. Market çalışanı Enes Seydanoğlu’nun da araya girmesiyle tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde bulunan şüphelilerden biri belindeki silahı çıkararak 17 yaşındaki Seydanoğlu’nu yaraladı. Bekçi Zeyd Baltacı, havaya ateş açarak olayı sakinleştirmeye çalışırken şüpheliler geldikleri kiralık araçla kayıplara karıştı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Seydanoğlu, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.