Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre merkeze bağlı Vartana köyü yakınlarında bulunan bir tarlanın su sondajı için çekilen elektrik kablolarını çalmak isteyen Eşref H, elektrik direğine çıktı. Eşref H, direkte bulunan bazı kabloları kerpeten yardımıyla kesmeye başladı. Bu esnada akıma kapılan şahıs, elektrik direğinden aşağıya düşerek can verdi. Zanlının cansız bedenini gören köylüler, durumu Jandarma'ya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme çalışması yaptı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de bölgeye gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenaze, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öte yandan Eşref E’nin cuma gününden bu yana evine gitmediği ve ailesinin bulunması için polise kayıp ihbarı yaptığı ortaya çıktı.Şahsın hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.