Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre yarın 12.00'den itibaren ilde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) beklendiği bildirildi. Açıklamada, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bursa'da fırtına uyarısı
07.02.2021 - 21:36 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa için kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Etiketler : bursa,fırtına,hava durumu,
765928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765928.aspx
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