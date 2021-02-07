Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında teknelerin arasında suda hareketsiz birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince denizden çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akar'ın, Çiğli ilçesinde restoran işlettiği, Foça Büyükdeniz Sahili'ndeki iskelede motor yatı olduğu ve zaman zaman buradan denize açıldığı öğrenildi.