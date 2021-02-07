Atatürk Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında teknelerin arasında suda hareketsiz birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince denizden çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akar'ın, Çiğli ilçesinde restoran işlettiği, Foça Büyükdeniz Sahili'ndeki iskelede motor yatı olduğu ve zaman zaman buradan denize açıldığı öğrenildi.
İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
07.02.2021 - 23:30 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 23:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Foça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğu belli oldu...
Etiketler : ceset,haberler,kimlik,
765940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765940.aspx
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