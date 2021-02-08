Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Torun Tuncer (33) idaresindeki 42 GEA 49 plakalı minibüsle sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 KB 4167 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 150. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan minibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Tuncer ile minibüste bulunan Tolga Tuncer (32), Figen Alp (24) ve 1,5 aylık M.A.T. araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan 4 yaralı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.