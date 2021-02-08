Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkisini sürdüren sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine Ankara Esenboğa, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile karşılıklı bazı seferler iptal edildi. Bazı uçaklar ise Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler normale dönecek.
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşıma sis engeli
08.02.2021 - 01:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, yoğun sis sebebiyle iptal edildi.
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765953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765953.aspx
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