Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'taki Cezmi Fıstıkçı'ya ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki iki katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.