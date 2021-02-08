Hacıfeyzullah Mahallesi Gökçen Sokak'taki Cezmi Fıstıkçı'ya ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bitişikteki iki katlı binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iki ev kullanılamaz hale geldi.
Aydın'da iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi
08.02.2021 - 02:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 02:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki katlı evde çıkan ve bitişikteki binaya sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Etiketler : aydın,aydın yangın,
765960 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/765960.aspx
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