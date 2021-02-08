Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Stil Danışmanı Atilla Mutlu "Anlaşılan bu trend bazı sektörlerde sürekli olacak, birçoğunda yarı zamanlı evden çalışma gerçekleşecek. Eskiden şıklık, kıyafetten ayakkabıya kadar geniş bir anlama geliyorken, online toplantılarda sadece üst bedenle ilgili bir durum hâlini aldı, şıklık, üst bedende yoğunlaştı" dedi ve tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Görüntülü görüşmelerde ne çok abartılı ne de çok salaş bir kıyafet tercih edilmemeli, ortasını bulmak önemli. Evde olduğunuz için çok rahat kıyafetlerle kamera karşısına çıkmak doğru değil ama aynı zamanda abartıya da kaçmamak gerek. Evde giydiğiniz eşofman ya da günlük ev giysisinin üzerine şık görünen bir gömlek tercih edebilirsiniz. yine abartıya kaçmadan takı kullanabilir, hafif makyaj yapabilirsiniz. Ayrıca renkli kıyafet öneriyorum. Renkli giyinerek öncelikle kendi enerjinizi yönetebilir, konuşurken, toplantıya katılanlara doğru mesaj verebilirsiniz.

IŞIĞI KARŞINIZA ALIN

Evden online yapılan toplantılarda önceleri arka planda gelenek olan kütüphaneler yerini daha farklı görsellere bıraktı. Atilla Mutlu, toplantı için kamera açısına da dikkat çekiyor: Kamera açısı önemli. Kamera çok alttan çekerse olduğunuzdan kilolu görünürsünüz. Işığı karşınıza almanız daha net görüntüye imkân verir" tavsiyesinde bulunuyor.