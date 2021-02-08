Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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