Sivas’ın Gemerek ilçesinde günün ilk saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sarsıntının ardından en büyülüğü 3.8 kuvvetinde 33 sarsıntı daha kaydedildi. Sarsıntıların büyük bölümü 2 kuvvetin altında olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi.
Gemerek beşik gibi, 24 saatte 33 sarsıntı
08.02.2021 - 10:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gemerek ilçesinde son 24 saat içerisinde 33 sarsıntı kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,
766023 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766023.aspx
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