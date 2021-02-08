Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde günün ilk saatlerinde 4.4 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bogaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sarsıntının ardından en büyülüğü 3.8 kuvvetinde 33 sarsıntı daha kaydedildi. Sarsıntıların büyük bölümü 2 kuvvetin altında olduğu için vatandaşlar tarafından hissedilmedi.