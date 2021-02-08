Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Rize Devlet Hastanesi’nde bugün saat 11.00 sularında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs hastanenin Psikiyatri bölümünde görev yapan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Meltem Puşuroğlu’nun odasına girdi. Doktorla tartışan şahıs yanında çanta içerisine saklayarak getirdiği ot kesmeye yarayan orak ile Puşuroğlu’na saldırarak odadan çıktı. Olay sonrası hastaneden kaçmaya çalışan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Saldırıya uğrayan Uzman Doktor ise aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Saldırgan şahsın Rize İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, doktor Meltem Puşuroğlu’nun sağlık durumunun ciddi olmadığı, kolundan yaralandığı öğrenildi.