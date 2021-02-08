Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın St. Petersburg şehrinden kalkan uçakla aktarmalı olarak Ankara’ya gitmek üzere dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na Kırgızistanlı yolcu Shakh Sanam Kabilzhankyzy, havalimanının dıştan içe transfer salonunda doğum yapmıştı. Aniden gerçekleşen durum karşısında hızlı refleks gösteren havalimanı personeli ve sağlık ekipleri, trasnfer salonunda doğumun sorunsuz gerçekleşmesine yardım etmişti. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleşen doğumun ardından anne ve bebeği, baba Mukhamadal Ismaılov ile birlikte Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Ekipler iki dakika içerisinde gelerek doğuma yardım etti”

İstanbul Havalimanı’nda ilk kez gerçekleşen doğum olayı sırasında yardım eden havalimanı personleri ve sağlık ekipleri, basın mensuplarına doğum anında yaşananları anlattı. Terminal Operasyon Nöbetçi Müdürü Nejdet Taşçı, “Bizi terminal operasyon merkezinden haber gelmesiyle birlikte saat 20.30 saatlerinde St. Petersburg’dan gelen bir misafirimiz. Dıştan içe devamı olduğu bilgisini almıştık. Bu bölgeye geldiğimizde ilk müdahelesi sağlık ekiplerimiz iki dakika gibi kısa süre içinde bölgeye gelmesi ile sağlık ekiplerimiz tarafından ilk müdahalesi sağlanarak gerekli müdahele sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.

“Bize bilgi geldiğinde doğum eylemi başlamıştı”

Şafak Sağlık Grubu İstanbul Havalimanı Başhekimi İbrahim Ethem Menekşe ise, “Bize haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerimiz iki dakika içinde olay yerine intikal etmişler. Anneye müdahale etmişlerdir. Sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmiş. Annemize ve bebeğimize gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra ambulansımızla birlikte annemiz bebeğimiz ve babası iki personelimizin refakati eşliğinde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne nakledilmiştir. Bize bilgi geldiğinde doğum eylemi başlamıştı. Ekiplerimiz burada sahada doğum yaptırmak gerekliliği oluşmuştu. Bu zaman kısıtımız vardı. Doğum eylemi yapıldı. Bebeğimiz sağlıklı bir şekilde alanda doğduktan sonra gerekli müdahaleler hızlıca yapılarak daha ileri tetkikler için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Bu İstanbul Havalimanı’ndaki ilk bebeğimiz oldu” şeklinde konuştu.



Hastaneye sevk edilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bebeğin babası: “İsmini ‘İstanbul’ koymayı düşünüyorum”

Rusya’da Ankara’ya gitmek üzere yola çıkan Shakesanam Kabılzhan ve Mohammad Ali Smailov çifti aktarma yapmak için İstanbul Havalimanı’na dün gece akşam saatlerinde iniş yapmıştı. Pasaport kontrolünün ardından yürüdüğü esnada, Shakesanam Kabılzhan Smailov fenalaşmaya başladı. Hamile olduğu anlaşılan kadın dış hatlardan iç hatlara giden transit alanda havalimanı sağlık çalışanları kontrolünde doğum yaptı. Doğumun ardından aile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.



Tarifsiz hisler içinde oldukları belirten baba Mohammad Ali Smailov, “Biz normalde böyle ilginç bir olayla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Uçaktan indiğimizde böyle bir durum yoktu, dış hatlardan iç hatlara bizi gönderdiler. Baktığımda eşim yoktu arkada kalmıştı. Yürümesi de bir başkaydı. Hayır dedim devam et dedim. Belli bir mesafe yürüdükten sonra bağırmaya başladı. Sağlıkçılar ve güvenlik yetişti. Şaşırdık. Hazırlıklı değildik orada doğurdu. Maşallah çok güzel. Başka ülkelerde de çocuğum doğdu ama böylesine muamele hiçbir yerde görmemiştik. Eşim de ameliyattan çıktıktan sonra aynı şeyleri söyledi. İstanbul’da doğurdu Allah’ın işi ya büyüklerimiz var onlarla da konuşalım ama ben İstanbul koymayı düşünüyorum ismini” dedi.

“Bebek ve annenin durumu iyi”

Bebeğin sağlıklı olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Polat, “Hastamız yolculuk yaparken bir aktarma sırasında ağırlarının başlamasından sonra havalimanında doğum yapıyor. Çok nadir de olsa böyle şeyler yaşanabiliyor. Bebek 3 kilo 200 gram doğdu. Ağrılarını hissettiği ağrıyla doğumunu yapıyor. Spontane bir şekilde hiçbir müdahale olmadan doğumunu yapıyor. Hastanede gerekli müdahaleler yapılıyor şu an da hastamız gayet iyi” diye konuştu.