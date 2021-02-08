Beylikdüzü’nde bir sitede 18 Ağustos 2020’de meydana gelen olayda 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K. komşularının köpeğiyle oynamak isterken köpeğin sahibi tarafından darp edilmişti. Çocukları dövdüğü anlar kameralara yansıyan 3 çocuk annesi Damla. A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde çocukların köpeğine taş attığını ve onları darp etmediğini öne süren Damla A. hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Köpeğini sevdi diye çocuğu döven kişi hakkında 4,5 yıl hapis istemi
08.02.2021 - 15:54 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü'nde köpeğini seven komşusunun çocuklarını döven Damla A. hakkında 'basit yaralama' suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Beylikdüzü’nde bir sitede 18 Ağustos 2020’de meydana gelen olayda 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K. komşularının köpeğiyle oynamak isterken köpeğin sahibi tarafından darp edilmişti. Çocukları dövdüğü anlar kameralara yansıyan 3 çocuk annesi Damla. A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beylikdüzü,
766091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766091.aspx
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