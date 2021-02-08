Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü’nde bir sitede 18 Ağustos 2020’de meydana gelen olayda 9 yaşındaki Poyraz S. ile 6 yaşındaki Çınar K. komşularının köpeğiyle oynamak isterken köpeğin sahibi tarafından darp edilmişti. Çocukları dövdüğü anlar kameralara yansıyan 3 çocuk annesi Damla. A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde çocukların köpeğine taş attığını ve onları darp etmediğini öne süren Damla A. hakkında 'kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.