Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bekir Tireli'nin kullandığı 48 LL 613 plakalı otomobil, Balcılar Mahallesi Dörtyol mevkisinde yol kenarında enerji iletim hattındaki beton direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Tireli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.