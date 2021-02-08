Bekir Tireli'nin kullandığı 48 LL 613 plakalı otomobil, Balcılar Mahallesi Dörtyol mevkisinde yol kenarında enerji iletim hattındaki beton direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Tireli, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Muğla'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü öldü
08.02.2021 - 20:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 20:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Milas ilçesinde beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : muğla,direk,haberler,kaza,
766136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/766136.aspx
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